Bremer in azzurro: si può fare, ma se Tite chiama… (Di lunedì 29 agosto 2022) Bremer potrebbe finire a vestire l’azzurro della nazionale Italiana, ma le tempistiche e le scelte di Tite potrebbero cambiare tutto Bremer potrebbe diventare un calciatore eleggibile per la nazionale italiana. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sono però delle difficoltà sul percorso che lo porterebbero a giocare in azzurro. La prima sono le tempistiche: la moglie del difensore ha già avviato l’iter per ottenere i documenti italiani, ma la convocazione eventuale del difensore sarebbe possibile solo dal 2023 in poi. Inoltre sembra che Tite, ct del Brasile, abbia messo nel mirino il centrale bianconero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022)potrebbe finire a vestire l’della nazionale Italiana, ma le tempistiche e le scelte dipotrebbero cambiare tuttopotrebbe diventare un calciatore eleggibile per la nazionale italiana. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sono però delle difficoltà sul percorso che lo porterebbero a giocare in. La prima sono le tempistiche: la moglie del difensore ha già avviato l’iter per ottenere i documenti italiani, ma la convocazione eventuale del difensore sarebbe possibile solo dal 2023 in poi. Inoltre sembra che, ct del Brasile, abbia messo nel mirino il centrale bianconero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

forumJuventus : CdS: 'Bremer: l'azzurro dopo il bianconero? La nazionale italiana pensa al difensore che può essere disponibile dal… - CalcioNews24 : Bremer in azzurro: si può fare, ma se Tite chiama… - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: CdS: 'Bremer: l'azzurro dopo il bianconero? La nazionale italiana pensa al difensore che può essere disponibile dal 2023… - UgoBaroni : RT @forumJuventus: CdS: 'Bremer: l'azzurro dopo il bianconero? La nazionale italiana pensa al difensore che può essere disponibile dal 2023… - Tomas1374 : Dovrei sperare che diventi l'ennesimo italiano naturalizzato in azzurro Perché penso sia un ottimo innesto per l'It… -