Boulaye Dia | ossia l' importanza della puntualità e del fare buona impressione

(Di lunedì 29 agosto 2022) Se ci sono due cose cheDia ha capito nei suoi quasi ventisei anni di vita è che lae ilsubitosono parecchio importanti per un calciatore. Che mica vero che le seconde occasioni non ci sono, esistono e lo sa, ma spesso, per evitare problemi, è meglio prendere tutto e subito quello che viene, così da evitare di intristirsi e allontanare pure l’ansia. Ne sa qualcosaDia di ritardi e cattive impressioni. Nel 2008 l’auto di suo padre si fermò e non volle più ripartire mentre lo stava accompagnando a un provino per il Saint-Etienne: non riuscì nemmeno a presentarsi. Nel 2012 riuscì ad arrivare al provino per entrare nell’accademia dell’Olympique Lyonnais, ma sbagliò parecchio e quasi sempre per spocchia ed eccesso di fiducia. Lo ...