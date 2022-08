Borse ancora in rosso, bitcoin sotto 20mila $. Gas scende sotto 270 euro (-21%) (Di lunedì 29 agosto 2022) La linea dura di Powell sull’inflazione scuote ancora i mercati. Prezzi del petrolio in aumento. euro sulla parità con il dollarot. Spread apre in rialzo e poi torna sui livelli di venerdì Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 29 agosto 2022) La linea dura di Powell sull’inflazione scuotei mercati. Prezzi del petrolio in aumento.sulla parità con il dollarot. Spread apre in rialzo e poi torna sui livelli di venerdì

