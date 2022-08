e_borsa : Nell’ultimo anno l’#euro ha perso circa il 15% nei confronti del dollaro, e con la #crisienergetica in Europa, le a… - fisco24_info : Borsa: Europa giù, tensione su titoli di Stato, Milano -1,3%: L'onda lunga del discorso di Powell frena mercati, Lo… - CatelliRossella : Borsa: Europa debole con futures, Londra chiusa, Milano -1% - Economia - ANSA - ansa_economia : Borsa: Europa debole con futures, Londra chiusa, Milano -1%. Spread sopra i 230 punti, tensione su tutti i titoli d… - fisco24_info : Borsa: Europa debole con futures, Londra chiusa, Milano -1%: Spread sopra i 230 punti, tensione su tutti i titoli d… -

Agenzia ANSA

In, i Paesi Bassi hanno registrato un aumento del 2,6%, la Svezia dell'1,4%, la Spagna dell'1,1%, la Norvegia e la Danimarca dello 0,7% e la Finlandia dello 0,6%.In, dove Londra è chiusa per festività, cedono Parigi ( - 1,76%), Francoforte ( - 1,34%), Madrid ( - 1,2%) e Milano ( - 1%), che appare più cauta. In calo i futurers Usa in assenza di dati ... Borsa: Europa apre in calo, Parigi -1,2%, Londra -0,7% L'onda lunga del discorso di Jerome Powell a Jackson Hole frena i mercati finanziari europei, mentre sale la tensione sui titoli di Stato. (ANSA) ...(Teleborsa) - Prosegue senza sosta l'ascesa dei prezzi dell'elettricità alla borsa elettrica che oggi tocca il record d'agosto. Sale, infatti, a 740 euro al MWh il costo medio fissato per oggi in Ital ...