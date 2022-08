Bonus trasporti da settembre. Come funziona (Di lunedì 29 agosto 2022) Dal primo settembre sarà possibile fare richiesta tramite una piattaforma dedicata del Bonus trasporti di un contributo fino a 60 euro da utilizzare sull’acquisto di un abbonamento in quel mese. Il decreto attuativo n. 50 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni in Legge n. 91 del 15 luglio 2022 è stato formulato in maniera sperimentale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. Il fondo messo a disposizione era pari a 79 milioni di euro, convertito poi a 180 milioni per mezzo del recente decreto Aiuti bis. Per l’attuazione si attendeva l’attuale decreto interministeriale pubblicato da poco. Il Bonus, utilizzabile nello stesso mese in cui viene effettuata la richiesta ed emesso, può essere utilizzato ... Leggi su zon (Di lunedì 29 agosto 2022) Dal primosarà possibile fare richiesta tramite una piattaforma dedicata deldi un contributo fino a 60 euro da utilizzare sull’acquisto di un abbonamento in quel mese. Il decreto attuativo n. 50 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni in Legge n. 91 del 15 luglio 2022 è stato formulato in maniera sperimentale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. Il fondo messo a disposizione era pari a 79 milioni di euro, convertito poi a 180 milioni per mezzo del recente decreto Aiuti bis. Per l’attuazione si attendeva l’attuale decreto interministeriale pubblicato da poco. Il, utilizzabile nello stesso mese in cui viene effettuata la richiesta ed emesso, può essere utilizzato ...

FIRSTonlineTwit : Bonus trasporti 2022, domande dal 1° settembre, ma le aziende Tpl chiedono modifiche: 'Limitarlo agli abbonamenti a… - Napolitanteam : #bonustrasporti #clicday #1settembre2022 chi ne ha diritto e come ottenerlo - Giornaleditalia : Bonus trasporti 2022 da 60 euro: come richiederlo, a chi spetta, come funziona - telodogratis : Bonus trasporti, click day il 1 settembre: a chi spetta e come funziona - AssTrasporti : RT @ferpress: .@AgensAss, @AnavBus e @AssTrasporti: modificare modalità utilizzo “bonus #trasporti” e renderlo più efficace -