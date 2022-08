Bonus di 200 euro in vista per i professionisti, se passa il decreto domande dal 15 settembre (Di lunedì 29 agosto 2022) ‘Bonus’ da 200 euro ‘una tantum’ in vista per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private con redditi inferiori ai 35.000 euro nel 2021: l’avvio delle domande per ottenere l’indennita’ prevista dal decreto Aiuti, infatti, potrebbe scattare il 15 settembre prossimo, consentendo cosi’ agli esponenti di tutte le categorie di presentare istanza a partire dalla stessa data. E’ l’ipotesi che circola all’interno dell’Adepp, l’Associazione degli Enti pensionistici, prima dell’uscita del provvedimento attuativo della misura, firmato dai ministri del Lavoro e dell’Economia e attualmente al vaglio della Corte dei Conti (dove e’ giunto il 23 agosto scorso). Per attuare l’intervento di sostegno ‘anti-inflazione’ a beneficio di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 agosto 2022) ‘’ da 200‘una tantum’ inper iiscritti alle Casse di previdenza private con redditi inferiori ai 35.000nel 2021: l’avvio delleper ottenere l’indennita’ predalAiuti, infatti, potrebbe scattare il 15prossimo, consentendo cosi’ agli esponenti di tutte le categorie di presentare istanza a partire dalla stessa data. E’ l’ipotesi che circola all’interno dell’Adepp, l’Associazione degli Enti pensionistici, prima dell’uscita del provvedimento attuativo della misura, firmato dai ministri del Lavoro e dell’Economia e attualmente al vaglio della Corte dei Conti (dove e’ giunto il 23 agosto scorso). Per attuare l’intervento di sostegno ‘anti-inflazione’ a beneficio di ...

