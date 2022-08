Bonus affitto, fino a 2.500 euro di rimborso per i docenti che si trasferiscono (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Consiglio dei Ministri ha approvato qualche tempo fa il disegno di legge collegato alla legge di Bilancio 2022 sullo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane. Abbiamo già parlato dell’iniziativa della Regione Emilia Romagna, che offre un contributo a fondo perduto fino a 30mila euro per l’acquisto della casa in uno dei 121 comuni dell’Appennino emiliano-romagnolo, con l’obiettivo di contrastare spopolamento, invecchiamento e a favorire nuove opportunità di sviluppo. Ora parliamo del Bonus affitto per gli insegnanti che si trasferiscono in montagna per svolgere il proprio lavoro, un contributo inserito nel Ddl per lo sviluppo delle zone montane con lo scopo di agevolare economicamente il trasferimento degli insegnanti nei comuni in cui ha la sede la scuola di montagna. Bonus ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Consiglio dei Ministri ha approvato qualche tempo fa il disegno di legge collegato alla legge di Bilancio 2022 sullo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane. Abbiamo già parlato dell’iniziativa della Regione Emilia Romagna, che offre un contributo a fondo perdutoa 30milaper l’acquisto della casa in uno dei 121 comuni dell’Appennino emiliano-romagnolo, con l’obiettivo di contrastare spopolamento, invecchiamento e a favorire nuove opportunità di sviluppo. Ora parliamo delper gli insegnanti che siin montagna per svolgere il proprio lavoro, un contributo inserito nel Ddl per lo sviluppo delle zone montane con lo scopo di agevolare economicamente il trasferimento degli insegnanti nei comuni in cui ha la sede la scuola di montagna....

