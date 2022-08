Bonus affitto, fino a 2.500 euro agli insegnanti che lavorano nelle scuole di montagna (Di lunedì 29 agosto 2022) Tra gli obiettivi del disegno di legge collegato alla manovra di bilancio approvato in via preliminare lo scorso marzo, sviluppare e valorizzare la montagna e soprattutto ripopolarla. All'articolo 8 del ddl novità anche per i docenti. Ne ricordiamo i contenuti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 agosto 2022) Tra gli obiettivi del disegno di legge collegato alla manovra di bilancio approvato in via preliminare lo scorso marzo, sviluppare e valorizzare lae soprattutto ripopolarla. All'articolo 8 del ddl novità anche per i docenti. Ne ricordiamo i contenuti. L'articolo .

orizzontescuola : Bonus affitto, fino a 2.500 euro agli insegnanti che lavorano nelle scuole di montagna - infoiteconomia : Bonus affitto, fino a 2.500 euro di rimborso per i docenti che si trasferiscono - telodogratis : Bonus affitto, fino a 2.500 euro di rimborso per i docenti che si trasferiscono - qui_finanza : Bonus affitto, fino a 2.500 euro di rimborso per i docenti che si trasferiscono - libero_it : Viene allargato a una platea ancora più vasta il bonus affitto, che ora sarà erogato dai Comuni a chi ha un reddito… -