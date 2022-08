Bologna | ufficiale Moro | arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Dinamo Mosca

(Di lunedì 29 agosto 2022) E’un nuovo rinforzo per il centrocampo di Sinisa Mihajlovic: Nikolaè un nuovo calciatore del. Il croato classe ’98, cresciuto tra le fila dellaZagabria,incondi, società con la quale ha totalizzato cinquantotto presenza e quattro gol in due anni. SportFace.

E' ufficiale un nuovo rinforzo per il centrocampo di Sinisa Mihajlovic: Nikola Moro è un nuovo calciatore del Bologna.