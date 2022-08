Bologna, Sosa si presenta: «Godin è il mio idolo. In Europa per migliorare» (Di lunedì 29 agosto 2022) Il nuovo difensore del Bologna Sosa si è presentato in conferenza stampa: le parole del regalo per Mihajlovic presentaZIONE – «Per me è un onore essere qui. Sì certo che conosco Perez, ha giocato tanto tempo qui al Bologna, come anche altri giocatori che conosco. Sono arrivato in una società con una storia importante, ho tanta voglia di dimostrare e di crescere. Dal primo giorno che sono arrivato qui non mi è mai mancato nulla. La trattativa è iniziata circa un mese fa. Io ero concentrato con il Liverpool in Uruguay, ma il mio procuratore ha parlato con il Bologna ed è stato tutto molto veloce, grazie anche al mio agente. Le mie qualità sono con il possesso del pallone e nel gioco con i miei compagni, ma mi piace molto anche andare forte sulla palla. In Europa so ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Il nuovo difensore delsi èto in conferenza stampa: le parole del regalo per MihajlovicZIONE – «Per me è un onore essere qui. Sì certo che conosco Perez, ha giocato tanto tempo qui al, come anche altri giocatori che conosco. Sono arrivato in una società con una storia importante, ho tanta voglia di dimostrare e di crescere. Dal primo giorno che sono arrivato qui non mi è mai mancato nulla. La trattativa è iniziata circa un mese fa. Io ero concentrato con il Liverpool in Uruguay, ma il mio procuratore ha parlato con iled è stato tutto molto veloce, grazie anche al mio agente. Le mie qualità sono con il possesso del pallone e nel gioco con i miei compagni, ma mi piace molto anche andare forte sulla palla. Inso ...

