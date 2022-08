Bologna-Salernitana: probabili formazioni e in tv (Di lunedì 29 agosto 2022) Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Momento poco felice per i felsinei che hanno raccolto un punto in tre partite; tutt’ altra situazione in casa granata, dove è arrivata la schiacciante vittoria contro la Sampdoria nel turno precedente. Bologna vs Salernitana si giocherà giovedi 1 settembre 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Dall’Ara. Bologna-Salernitana: QUALI SARANNO LE SCELTE DEGLI ALLENATORI? I rossoblù dovrebbero schierarsi con lo stesso undici visto contro il Milan: Skorupski in porta, Soumaro, Medel e Lykogiannis in difesa. A centrocampo, Dominguez, Schouten e Soriano, con De Silvestri e Cambiaso sulle corsie esterne. In avanti, Arnautovic e Barrow. Stesso modulo anche per Davide Nicola che dovrebbe schierare Sepe in porta, Bronn, Fazio e Gyomber in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 29 agosto 2022) Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Momento poco felice per i felsinei che hanno raccolto un punto in tre partite; tutt’ altra situazione in casa granata, dove è arrivata la schiacciante vittoria contro la Sampdoria nel turno precedente.vssi giocherà giovedi 1 settembre 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Dall’Ara.: QUALI SARANNO LE SCELTE DEGLI ALLENATORI? I rossoblù dovrebbero schierarsi con lo stesso undici visto contro il Milan: Skorupski in porta, Soumaro, Medel e Lykogiannis in difesa. A centrocampo, Dominguez, Schouten e Soriano, con De Silvestri e Cambiaso sulle corsie esterne. In avanti, Arnautovic e Barrow. Stesso modulo anche per Davide Nicola che dovrebbe schierare Sepe in porta, Bronn, Fazio e Gyomber in ...

