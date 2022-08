Bollette, Nappi (Lega): “Da Salvini ribadita priorità difesa imprese e famiglie” (Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“È il momento di una scelta immediata per salvare imprese e famiglie, che non possono più attendere. Bene ha fatto Matteo Salvini a chiedere di approvare in Parlamento, un decreto urgente da 30 miliardi di euro per contrastare, da subito, l’aumento dei prezzi delle Bollette di luce e gas. Le parole e le divisioni le lasciamo alla sinistra, noi agiamo con i fatti e per il bene del Paese”. Lo afferma il consigliere regionale Severino Nappi, responsabile federale della Lega per la campagna elettorale per le elezioni Politiche della regione Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“È il momento di una scelta immediata per salvare, che non possono più attendere. Bene ha fatto Matteoa chiedere di approvare in Parlamento, un decreto urgente da 30 miliardi di euro per contrastare, da subito, l’aumento dei prezzi delledi luce e gas. Le parole e le divisioni le lasciamo alla sinistra, noi agiamo con i fatti e per il bene del Paese”. Lo afferma il consigliere regionale Severino, responsabile federale dellaper la campagna elettorale per le elezioni Politiche della regione Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

