Bollette luce e gas, "stangata da 2.852 euro anche senza rincari" (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – "anche se il Governo, con un nuovo Dl Aiuti, congelasse gli aumenti di luce e gas, ci sarebbe comunque una stangata per le Bollette delle famiglie". E' quanto emerge da uno studio dell'Unione Nazionale Consumatori, secondo il quale, anche se a ottobre 2022 i prezzi del mercato tutelato restassero quelli attuali, ossia quelli del terzo trimestre 2022, una famiglia tipo pagherebbe la luce il 39,8% rispetto al quarto trimestre 2021, mentre il gas costerebbero il 27,6% in più. Secondo lo studio dell'associazione, infatti, la bolletta della luce del quarto trimestre 2022 salirebbe, per una famiglia tipo, di 80 euro nel confronto con il corrispondente periodo dello scorso anno, passando da 200 a 280 euro. Per il gas, invece, ...

matteosalvinimi : Letta, lavora con noi per fermare gli aumenti delle bollette di luce e gas. I soldi dai russi li ha presi la sinist… - AngeloCiocca : 'Ogni famiglia italiana si ritrova oggi a pagare 1.231 euro in più rispetto al 2020 solo per le bollette di luce e… - Adnkronos : Caro #bollette #luce e #gas, stangata per le famiglie: ecco le cifre. - era_fabio : RT @monicabenn2: Tra poco la causa dei malori improvvisi verrà imputata alla lettura delle bollette di luce e gas. - ArcaduAngelo : RT @verita2019: È da novembre del 2021 che i prezzi di gas e luce stanno crescendo e sti coglioni se ne accorgono adesso?e certo prima dove… -