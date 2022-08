Bollette in vetrina, la protesta di baristi e ristoratori: «Così i clienti possono capire il nostro aumento dei prezzi» (Di lunedì 29 agosto 2022) Sono tantissime le adesioni all'iniziativa della Federazione Nazionale Pubblici Esercizi: esporre il costo dei rincari dell'energia per giustificare un rincaro dei prezzi Leggi su vanityfair (Di lunedì 29 agosto 2022) Sono tantissime le adesioni all'iniziativa della Federazione Nazionale Pubblici Esercizi: esporre il costo dei rincari dell'energia per giustificare un rincaro dei

ConfcommercioRE : ?? Confcommercio lancia #BolletteinVetrina un’iniziativa per informare i consumatori ?? - ConfcommercioRE : ?? L’associazione chiede alle attività di esporre i costi del 2021 e quelli di oggi: 'Così i consumatori possono con… - principesso2 : 'Una protesta silenziosa: le bollette in vetrina'. Per le proteste vere, quelle serie, aspettiamo di finire sotto i ponti? - ConfcommercioRE : ?? #Caroenergia, sos di Confcommercio Reggio: al via la campagna “Bollette in vetrina” . . #bolletteinvetrina… - ConfcommercioRE : ?? #Caroenergia: bollette in vetrina per denunciare il rincaro del triplo rispetto a un anno fa ??… -