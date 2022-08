Blade Runner, RIdley Scott: "Non credo che sia un film di fantascienza" (Di lunedì 29 agosto 2022) RIdley Scott, regista di Blade Runner, pensa che il film del 1982 non debba essere considerato fantascientifico bensì lo ritiene un'opera contemporanea. Nonostante il mondo di Blade Runner, film del 1982 che racconta la storia di una metropoli futuristica nel mezzo di una crisi, sembri la perfetta ambientazione per una pellicola fantascientifica, RIdley Scott considera l'opera come "contemporanea" anziché prettamente sci-fi, motivando la sua tesi. In una videointervista del 1982 con Reelin' In The Years,, RIdley Scott afferma infatti che gli eventi di Blade Runner hanno luogo nel 2019, un futuro che, all'epoca dell'uscita del film, era ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 agosto 2022), regista di, pensa che ildel 1982 non debba essere considerato fantascientifico bensì lo ritiene un'opera contemporanea. Nonostante il mondo didel 1982 che racconta la storia di una metropoli futuristica nel mezzo di una crisi, sembri la perfetta ambientazione per una pellicola fantascientifica,considera l'opera come "contemporanea" anziché prettamente sci-fi, motivando la sua tesi. In una videointervista del 1982 con Reelin' In The Years,,afferma infatti che gli eventi dihanno luogo nel 2019, un futuro che, all'epoca dell'uscita del, era ...

magal9000 : @drndbl @peace_believer1 In un dibattito su internet a cui ho partecipato, Gorbachov e Badoglio erano diventati int… - ClaudioOmbrella : @disinformatico Esempio Blade Runner End of Titles me la ricordavo un po’ più lenta, all’epoca quando era usata da… - ZioMirko : @AdamBeneve @LaBombetta76 Boh, sarà una roba tipo Blade Runner. - AndreaMaxim : @LucioMalan @CottarelliCPI Viaggiato un intero anno con Trenord signor Malan ... ciò che ho visto è roba che super… - 1Koyaanisqatsi : @putistan @Sophie29259410 @_the_lobster_ Distopici, discronici, impregnati di ideologie deliranti, sembrano i repli… -