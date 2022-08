BlackRock sotto tiro in Florida Motivi e conseguenze secondo Andreatta

Leggi su formiche

(Di lunedì 29 agosto 2022) Alcuni giorni fa lo State Board Administration della, ente presieduto dal governatore Ron DeSantis che sovrintende alla gestione dei fondi pensione della penisola all’estremo sud-est dell’America, ha vietato loro di considerare fattori diversi dal puro ritorno finanziario nell’elaborazione delle decisioni di investimento. Pressoché in contemporanea, il Comptroller of Public Accounts del Texas Glenn Hegar ha avviato un processo che potrebbe portare al divieto per una decina di gestori di attivi americani ed europei – tra cui, Bnp Paribas, Ubs e Credit Suisse – di esercitare la propria attività nello Stato della Stella Solitaria in quanto ritenuti colpevoli di boicottaggio dell’industria petrolifera, linfa vitale dell’economia texana. Tra lepiù ovvie ci sarebbe il divieto di instaurare rapporti di gestione ...