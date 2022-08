Berlusconi vuole alla Camera l’ex sindaco di Gaeta indagato (Di lunedì 29 agosto 2022) Politica. Un personaggio coinvolto in una intricata inchiesta per lottizzazione abusiva a Gaeta, con al centro un immobile di grande pregio venduto dall’ormai ex Consorzio industriale del sud pontino a una società appena costituita. Si tratta dell’ex sindaco Cosmo Mitrano, di recente candidato da Forza Italia alla Camera, come sottolineato anche da Repubblica. Un’inchiesta intricata per Cosmo Mitrano All’epoca era il 2018, quando l’allora Cosind cedette alla Immobiliare Cavour srl l’area dell’ex stazione ferroviaria, in cambio di 409mila euro – appena mille euro in più del prezzo fissato per la vendita. Per questa vicenda – di non facile comprensione dal momento che in precedenza lo stesso Consorzio aveva acquistato quell’immobile dalle Ferrovie e che il Comune non si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 agosto 2022) Politica. Un personaggio coinvolto in una intricata inchiesta per lottizzazione abusiva a, con al centro un immobile di grande pregio venduto dall’ormai ex Consorzio industriale del sud pontino a una società appena costituita. Si tratta delCosmo Mitrano, di recente candidato da Forza Italia, come sottolineato anche da Repubblica. Un’inchiesta intricata per Cosmo Mitrano All’epoca era il 2018, quando l’allora Cosind cedetteImmobiliare Cavour srl l’area delstazione ferroviaria, in cambio di 409mila euro – appena mille euro in più del prezzo fissato per la vendita. Per questa vicenda – di non facile comprensione dal momento che in precedenza lo stesso Consorzio aveva acquistato quell’immobile dalle Ferrovie e che il Comune non si ...

