Berlusconi, le elezioni sono sempre più social: «Sono presente anche su TikTok» (Di lunedì 29 agosto 2022) Le elezioni di Silvio Berlusconi Sono sempre più social. Il leader di Forza Italia, a quasi 86 anni, sbarca su TikTok, il social network preferito dalle nuove generazioni. A renderlo noto... Leggi su ilmattino (Di lunedì 29 agosto 2022) Ledi Silviopiù. Il leader di Forza Italia, a quasi 86 anni, sbarca su, ilnetwork preferito dalle nuove generazioni. A renderlo noto...

LaStampa : Di Maio contro Salvini, Berlusconi e Meloni: “Il trio sfascia conti brucerà i risparmi degli italiani” - vitopetrocelli : Washington non si preoccupa per chi vincerà le elezioni in Italia. Perché Letta, Meloni, Conte, Salvini, Berlusconi… - berlusconi : Ho sempre ritenuto che il ponte sullo Stretto costituisse uno dei progetti più importanti per l'Italia. Il 25 sett… - non_esset : L hanno fatto a tutte le elezioni Berlusconi e Prodi scrivendolo pure sui cartelloni - rombi_ti : RT @ilruttosovrano: Manca meno di un mese alle elezioni e Meloni vuole già l'incarico da Presidente del Consiglio, Berlusconi vuole farlo d… -