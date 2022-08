Berlusconi ha paura dell'astensione: 'E' autolesionismo, che fine ha fatto la democrazia?' (Di lunedì 29 agosto 2022) Silvio Berlusconi ha paura dell'astensionismo. Nel suo quotidiano spot elettorale, l'ex Cavaliere si è scagliato contro chi non vuole andare a votare, agitando addirittura lo spettro della democrazia ... Leggi su globalist (Di lunedì 29 agosto 2022) Silvioha'astensionismo. Nel suo quotidiano spot elettorale, l'ex Cavaliere si è scagliato contro chi non vuole andare a votare, agitando addirittura lo spettro...

antipaticaps : RT @Resistenza1967: AGENDA DRAGHI L'agenda #Draghi non esiste. #Draghi prende ordini direttamente dal #WorldEconomicForum e nessuno di ques… - OBonomi : RT @Resistenza1967: AGENDA DRAGHI L'agenda #Draghi non esiste. #Draghi prende ordini direttamente dal #WorldEconomicForum e nessuno di ques… - SerafinoAllegra : @LiaQuartapelle Di quante cose vogliono fare fanno paura alla gente il ponte sullo stretto così facciamo come l'alt… - Giovann83034657 : RT @Resistenza1967: AGENDA DRAGHI L'agenda #Draghi non esiste. #Draghi prende ordini direttamente dal #WorldEconomicForum e nessuno di ques… - globalistIT : -