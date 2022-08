Beppe e Rosario Fiorello non sono gli unici famosi della famiglia, conoscete la sorella? (Di lunedì 29 agosto 2022) Beppe e Rosario Fiorelli sono due personaggi amatissimi in Italia. Il primo concentrato sulla recitazione, mentre il secondo un uomo di spettacolo a tutto tondo. Non sono però solo loro i famosi di casa. Hanno una sorella conosciutissima ..anche se il suo volta può non risultare familiare. Beppe e Rosario Fiorello (foto web)Catena Fiorello, sorella del noto conduttore Rosario e dell’altrettanto noto attore Beppe, ha lavorato per diversi programmi tv. Ha 56 anni, è nata il 10 agosto 1966 e attualmente abita a Roma. Catena Fiorello: la sua carriera Lasciò l’università per andare a vivere a La Spezia, e nei primi anni ’90 si occupò di ... Leggi su topicnews (Di lunedì 29 agosto 2022)Fiorellidue personaggi amatissimi in Italia. Il primo concentrato sulla recitazione, mentre il secondo un uomo di spettacolo a tutto tondo. Nonperò solo loro idi casa. Hanno unaconosciutissima ..anche se il suo volta può non risultare familiare.(foto web)Catenadel noto conduttoree dell’altrettanto noto attore, ha lavorato per diversi programmi tv. Ha 56 anni, è nata il 10 agosto 1966 e attualmente abita a Roma. Catena: la sua carriera Lasciò l’università per andare a vivere a La Spezia, e nei primi anni ’90 si occupò di ...

