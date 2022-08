Belotti e Camara, la Roma piazza gli ultimi due colpi (Di lunedì 29 agosto 2022) Missione compiuta. I giallorossi chiudono ufficialmente il loro mercato assicurandosi gli ultimi due rinforzi richiesti dal tecnico Mourinho, ovvero Andrea Belotti e Mady Camara. Belotti E Camara: QUALI SONO LE CIFRE DELLE DUE OPERAZIONI? L’ex attaccante del Torino ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo per le due stagioni successive al raggiungimento di determinate condizioni. Il Gallo, che si era svincolato dai granata, si è già messo a disposizione di Mourinho e dovrebbe esordire nel prossimo match di campionato. Manca ancora l’ufficialità, ma è praticamente fatta per Mady Camara, il centrocampista francese dell’Olympiacos che i giallorossi hanno scelto per sostituire Wjinaldum, fuori causa per infortunio per almeno tre mesi. L’operazione dovrebbe chiudersi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 29 agosto 2022) Missione compiuta. I giallorossi chiudono ufficialmente il loro mercato assicurandosi glidue rinforzi richiesti dal tecnico Mourinho, ovvero Andreae Mady: QUALI SONO LE CIFRE DELLE DUE OPERAZIONI? L’ex attaccante del Torino ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo per le due stagioni successive al raggiungimento di determinate condizioni. Il Gallo, che si era svincolato dai granata, si è già messo a disposizione di Mourinho e dovrebbe esordire nel prossimo match di campionato. Manca ancora l’ufficialità, ma è praticamente fatta per Mady, il centrocampista francese dell’Olympiacos che i giallorossi hanno scelto per sostituire Wjinaldum, fuori causa per infortunio per almeno tre mesi. L’operazione dovrebbe chiudersi ...

