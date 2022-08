“Beautiful”, anticipazioni del 29 agosto: la strana assenza di Thomas (Di lunedì 29 agosto 2022) “Beautiful”, nuovo appuntamento oggi dalle 13:40 su Canale 5 quando andrà in onda l’82esimo episodio della trentunesima stagione della soap americana e le vicende della famiglia Forrester “Beautiful”, trama ed anticipazioni del 29 agosto Beautiful 29 agostoSteffy partorisce e i neo-genitori decidono di chiamare il bambino “Hayes”. Ridge va da Steffy e Finn per conoscere il nipotino; poi dice loro che Quinn ha tradito Eric con Carter; chiede anche se hanno notizie di Thomas, cominciando a trovare strana la sua assenza. Nel cast: John McCook (è Eric Forrester), Katherine Kelly Lang (è Brooke Logan), Thorsten Kaye (è Ridge Forrester), Ingo Rademache (è Thorne Forrester), Jacqueline MacInnes Wood (è Steffy Forrester), Heather Tom ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) “”, nuovo appuntamento oggi dalle 13:40 su Canale 5 quando andrà in onda l’82esimo episodio della trentunesima stagione della soap americana e le vicende della famiglia Forrester “”, trama eddel 2929Steffy partorisce e i neo-genitori decidono di chiamare il bambino “Hayes”. Ridge va da Steffy e Finn per conoscere il nipotino; poi dice loro che Quinn ha tradito Eric con Carter; chiede anche se hanno notizie di, cominciando a trovarela sua. Nel cast: John McCook (è Eric Forrester), Katherine Kelly Lang (è Brooke Logan), Thorsten Kaye (è Ridge Forrester), Ingo Rademache (è Thorne Forrester), Jacqueline MacInnes Wood (è Steffy Forrester), Heather Tom ...

