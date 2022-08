Beatrice Venezi: “Ringrazio di non avere genitori come la Cirinnà. Dio, Patria, famiglia i miei valori” (Di lunedì 29 agosto 2022) Sono stanca di questa “Italia della mistificazione”. Beatrice Venezi, fiore all’occhiello della musica italiana, direttrice d’orchestra apprezzatissima e contesa nel mondo, si dice “molto lusingata” per essere stata ‘corteggiata’ – stando ai retroscena- da FdI per impreziosire ulteriormente la lista delle candidature. «Sono lusingata del fatto che qualcuno abbia pensato a me. Semplicemente, ho confermato che preferisco continuare a fare il mio lavoro, essere utile al mio Paese così». Portare nel mondo la professionalità e la competenza – dice- è un po’ come fare politica. «Andrò a votare, certo, spero che le cose cambino». Giovane donna coraggiosa e libera, sulla Verità oggi in edicola si sfoga con un po’ di amarezza per essere tutt’ora bersagliata da certa cultura di sinistra all’indomani del fatidico: “Voglio essere chiamata ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 agosto 2022) Sono stanca di questa “Italia della mistificazione”., fiore all’occhiello della musica italiana, direttrice d’orchestra apprezzatissima e contesa nel mondo, si dice “molto lusingata” per essere stata ‘corteggiata’ – stando ai retroscena- da FdI per impreziosire ulteriormente la lista delle candidature. «Sono lusingata del fatto che qualcuno abbia pensato a me. Semplicemente, ho confermato che preferisco continuare a fare il mio lavoro, essere utile al mio Paese così». Portare nel mondo la professionalità e la competenza – dice- è un po’fare politica. «Andrò a votare, certo, spero che le cose cambino». Giovane donna coraggiosa e libera, sulla Verità oggi in edicola si sfoga con un po’ di amarezza per essere tutt’ora bersagliata da certa cultura di sinistra all’indomani del fatidico: “Voglio essere chiamata ...

LaVeritaWeb : Il direttore d’orchestra: «A scuola mi attaccavano perché avevo un papà di destra I nostri problemi? La gerontocraz… - Alina198068 : RT @molumbe: Beatrice Venezi: “Ringrazio i miei genitori per avermi insegnato il pensiero critico e a non parlare come la Cirinnà: «Dio pat… - leone52641 : RT @LaVeritaWeb: Il direttore d’orchestra: «A scuola mi attaccavano perché avevo un papà di destra I nostri problemi? La gerontocrazia. E n… - lorenzhaus : RT @molumbe: Beatrice Venezi: “Ringrazio i miei genitori per avermi insegnato il pensiero critico e a non parlare come la Cirinnà: «Dio pat… - StefanoSdenegri : RT @molumbe: Beatrice Venezi: “Ringrazio i miei genitori per avermi insegnato il pensiero critico e a non parlare come la Cirinnà: «Dio pat… -