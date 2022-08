Beach soccer, World Beach Games 2022: Italia a valanga sulla Norvegia, finisce 17-4 (Di lunedì 29 agosto 2022) L’Italia travolge la Norvegia per 17-4 nel match andato in scena presso la See Sicily Beach soccer Arena di Catania. Grande protagonista Gori, autore di 6 reti, ma buona prova da parte di tutta la squadra. L’ultimo avversario prima dei quarti di finale, di fatto già ipotecati, è l’ostica Francia, che contenderà agli azzurri il primo posto del gruppo. Sorride il tecnico Emiliano del Duca: “La squadra mi piace molto, dà grande intensità al gioco e sta mettendo in pratica il lavoro svolto. La Francia? Squadra di alta caratura, ma tenteremo di imporre il nostro gioco. Sarà un bel match”. LA PARTITA – Italia avanti già al 3? con Gori, mentre il raddoppio porta la firma di Zurlo. La terza rete la sigla ancora Gori, ma nel finale di tempo gli avversari accorciano le distanze con Savelson. A ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) L’travolge laper 17-4 nel match andato in scena presso la See SicilyArena di Catania. Grande protagonista Gori, autore di 6 reti, ma buona prova da parte di tutta la squadra. L’ultimo avversario prima dei quarti di finale, di fatto già ipotecati, è l’ostica Francia, che contenderà agli azzurri il primo posto del gruppo. Sorride il tecnico Emiliano del Duca: “La squadra mi piace molto, dà grande intensità al gioco e sta mettendo in pratica il lavoro svolto. La Francia? Squadra di alta caratura, ma tenteremo di imporre il nostro gioco. Sarà un bel match”. LA PARTITA –avanti già al 3? con Gori, mentre il raddoppio porta la firma di Zurlo. La terza rete la sigla ancora Gori, ma nel finale di tempo gli avversari accorciano le distanze con Savelson. A ...

