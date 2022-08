“Basta invenzioni della sinistra”. Meloni e Salvini e la foto che distrugge i nemici (Di lunedì 29 agosto 2022) Stretti in un abbraccio con alle spalle il suggestivo scorcio dello Stretto di Messina. Matteo Salvini e Giorgia Meloni, contemporaneamente in Sicilia per i rispettivi appuntamenti elettorali, si fanno ritrarre assieme, sorridenti, per rispondere a chi parla di un duello in atto per la leadership tra il segretario della Lega e la presidente di Fratelli d'Italia. "Lasciamo alla sinistra divisioni, rabbia e polemiche. Uniti si vince", scrive il Capitano pubblicando la foto opportunity via social, subito ripresa e commentata dalla leader del partito di via della Scrofa: "La migliore risposta alle invenzioni della sinistra su presunte divisioni". Insomma, nella Regione dove nell'ultimo periodo gli alleati della coalizione ... Leggi su iltempo (Di lunedì 29 agosto 2022) Stretti in un abbraccio con alle spalle il suggestivo scorcio dello Stretto di Messina. Matteoe Giorgia, contemporaneamente in Sicilia per i rispettivi appuntamenti elettorali, si fanno ritrarre assieme, sorridenti, per rispondere a chi parla di un duello in atto per la leadership tra il segretarioLega e la presidente di Fratelli d'Italia. "Lasciamo alladivisioni, rabbia e polemiche. Uniti si vince", scrive il Capitano pubblicando laopportunity via social, subito ripresa e commentata dalla leader del partito di viaScrofa: "La migliore risposta allesu presunte divisioni". Insomma, nella Regione dove nell'ultimo periodo gli alleaticoalizione ...

MaBo_83 : @Adnkronos Ha esaurito le categorie che lo hanno votato e ora punta sui giovani di 16 anni, basta invenzioni grazie - FABRIXTAX : @FootballAndDre1 Dovremmo vedere i migliori in campo e non che #inzaghi ogni partita faccia invenzioni alla gagliar… - michelecaruso : @SallyScrive @AngeloRiva19 @mastrocanoro @JamesLucasIT Sono profondamente ateo per l'incoerenza e le contraddizioni… - paolo2004_25 : @84Andreac @ASREpidemic @tancredipalmeri Le statistiche non c’entrano nulla, basta guardare la partita, ottima otti… - ernecolo67 : @spiritolibero85 @bettini_marco @ZanAlessandro Il video era oscurato basta invenzioni -