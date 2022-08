Bassetti: «Non è vero che gli antivirali sono stati usati bene, si poteva fare di più» (Di lunedì 29 agosto 2022) «Sull’uso degli antivirali orali contro il Covid si poteva fare qualcosa di più: si sarebbe dovuta organizzare in maniera migliore la prescrizione dei farmaci con un “link” diretto tra ospedali emedici di base mentre questi ultimi sono stati lasciati soli a gestire dei farmaci che hanno controindicazioni molto complicate». Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, tornando su quanto affermato in un’intervista dal direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, che ha sottolineato che l’Italia è il primo Paese in Europa per l’uso degli antivirali orali. «Nella realtà la grande maggioranza delle prescrizioni sono state fatte dagli ospedali e la medicina del territorio ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 agosto 2022) «Sull’uso degliorali contro il Covid siqualcosa di più: si sarebbe dovuta organizzare in maniera migliore la prescrizione dei farmaci con un “link” diretto tra ospedali emedici di base mentre questi ultimilasciati soli a gestire dei farmaci che hanno controindicazioni molto complicate». Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, tornando su quanto affermato in un’intervista dal direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, che ha sottolineato che l’Italia è il primo Paese in Europa per l’uso degliorali. «Nella realtà la grande maggioranza delle prescrizionistate fatte dagli ospedali e la medicina del territorio ...

LaVeritaWeb : Dopo Burioni, Bassetti e Ricciardi, pure Rasi invoca chiarezza sui decessi dell’ondata estiva. Non curiamo i malati… - AndreaOsti13 : RT @IlSanta64: 11-2020 Matteo bassetti proprio lui anticipa una possibile circolare ministeriale che suggerisce l’utilizzo dei fans ma Do… - AntonCristofari : @MauroSita1 @a_meluzzi È un post vecchio, Bassetti non mi è simpatico ma è sbagliato denigrarlo con post non attual… - FanCooler2 : @NunziaNunzia5 @mariogiordano5 Io direi che non capisco Bassetti ma il punto è un altro e continui a divagare pur di non vederlo - DaustoC : RT @IlSanta64: 11-2020 Matteo bassetti proprio lui anticipa una possibile circolare ministeriale che suggerisce l’utilizzo dei fans ma Do… -