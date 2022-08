Basket | Europei 2022 | Amedeo Tessitori dovrebbe sostituire Danilo Gallinari nel roster dell’Italia

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo l’infortunio di sabato scorso capitato adurante la partita contro la Georgia, valida per il percorso di qualificazione ai prossimi Mondiali di pallacanestro, l’Italdel ct Gianmarco Pozzecco è “alla ricerca” del suo 12° uomo in vista dell’imminente inizio degli, che vedranno disputarsi parte della prima fase a Milano. A rientrare in azzurroessere, che in precedenza era stato l’ultimo taglio effettuato dallo staff tecnico, per la composizione della lista dei giocatori facenti parte deltricolore in questa avventura continentale. Il centro, che dalla stagione-2023 farà parte della Reyer Venezia, andrebbe, con comunicazione ufficiale attesa ...