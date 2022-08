Bargiggia: “Navas affare bloccato, potrebbe arrivare a Gennaio. Ecco le ultime sull’arrivo di Ronaldo” (Di lunedì 29 agosto 2022) Paolo Bargiggia ha commentato i movimenti di mercato del Napoli, in particolare si è soffermato sulle trattative per Navas e Cristiano Ronaldo. Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato ha commentato le operazioni di mercato del Napoli di De Laurentiis ai microfoni di “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. Navas-Napoli, come procede la trattativa? “L’affare Navas è bloccato, le possibilità di ingaggiare il costaricano in casa Napoli sono poche. Al portiere è stato offerto un ingaggio da 3 milioni, l’esito della trattativa dipende dal Psg. Nelle ultime ore di mercato potrebbe anche essere trovata una soluzione, i parigini potrebbero ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 29 agosto 2022) Paoloha commentato i movimenti di mercato del Napoli, in particolare si è soffermato sulle trattative pere Cristiano. Paolo, giornalista esperto di calciomercato ha commentato le operazioni di mercato del Napoli di De Laurentiis ai microfoni di “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio.-Napoli, come procede la trattativa? “L’, le possibilità di ingaggiare il costaricano in casa Napoli sono poche. Al portiere è stato offerto un ingaggio da 3 milioni, l’esito della trattativa dipende dal Psg. Nelleore di mercatoanche essere trovata una soluzione, i pariginiro ...

naptam_10 : Quindi? Bargiggia: 'Se il Napoli non dovesse chiudere Navas adesso, se ne riparlerebbe a gennaio' - - napolipiucom : Bargiggia: 'Navas affare bloccato, potrebbe arrivare a Gennaio. Ecco le ultime sull'arrivo di Ronaldo' #Bargiggia… - RobPreziosi : RT @TotoAzzurro: @Paolo_Bargiggia @sscnapoli @NavasKeylor @PSG_inside Fatto a gennaio non avrebbe più senso. A quel punto si aspetta giugno… - TotoAzzurro : @Paolo_Bargiggia @sscnapoli @NavasKeylor @PSG_inside Fatto a gennaio non avrebbe più senso. A quel punto si aspetta… - Adrianopolice17 : @Paolo_Bargiggia @sscnapoli @PSG_inside @NavasKeylor Dici che riusciamo a chiuderlo Navas? -