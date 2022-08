Barcellona, Aubameyang rapinato in casa (Di lunedì 29 agosto 2022) L'attaccante del Barcellona Pierre - Emerick Aubameyang è stato vittima nella notte di una rapina a mano armata mentre si trovava in casa: lo riportano El País, la agenzia di stampa Efe ed altri media ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) L'attaccante delPierre - Emerickè stato vittima nella notte di una rapina a mano armata mentre si trovava in: lo riportano El País, la agenzia di stampa Efe ed altri media ...

