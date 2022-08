Bando di concorso per lavorare nelle biblioteche comunali: 1700 euro di stipendio, come fare domanda (Di lunedì 29 agosto 2022) Il concorso Bibliotecario 2022 apre nuove possibilità di lavoro. Lo stipendio sarà di 1.700 euro. Vediamo i requisiti richiesti e le informazioni per poter inviare la domanda di partecipazione. Leggi anche: concorso Agenzia delle Entrate, si cercano 900 assistenti tecnici: come candidarsi, quali sono i requisiti I requisiti per la partecipazione al concorso Per poter partecipare occorre il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti al momento della scadenza del Bando: maggiore età o limite massimo d’età pensionabile; cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o altri requisiti equivalenti previsti dalla legge; idoneità fisica all’impiego; non aver riportato condanne penali che possano impedire la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 agosto 2022) IlBibliotecario 2022 apre nuove possibilità di lavoro. Losarà di 1.700. Vediamo i requisiti richiesti e le informazioni per poter inviare ladi partecipazione. Leggi anche:Agenzia delle Entrate, si cercano 900 assistenti tecnici:candidarsi, quali sono i requisiti I requisiti per la partecipazione alPer poter partecipare occorre il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti al momento della scadenza del: maggiore età o limite massimo d’età pensionabile; cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unionepea o altri requisiti equivalenti previsti dalla legge; idoneità fisica all’impiego; non aver riportato condanne penali che possano impedire la ...

CorriereCitta : Bando di concorso per lavorare nelle biblioteche comunali: 1700 euro di stipendio, come fare domanda - ItaliaDomaniGov : RT @MIsocialTW: Sono 1.737 le proposte ideative arrivate alla chiusura del bando di concorso per la progettazione e la realizzazione delle… - Ticonsiglio : ??Unione Terre d’Acqua: concorso per 6 amministrativi, diplomati L'Unione Terre d'Acqua (Bologna) ha indetto un conc… - ATSInsubria : ATS Insubria cerca un Dirigente Medico di Medicina del Lavoro. Il bando scade il 5 settembre 2022. INFO e approfo… - PTarsilli : RT @INPS_it: Online la graduatoria degli ammessi con riserva al #Bando di concorso #Convitti strutture di proprietà INPS, anno scolastico 2… -