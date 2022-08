Ballo dei Lunapop si è sposato, Cesare Cremonini testimone di nozze suona al matrimonio del bassista: le foto (Di lunedì 29 agosto 2022) Un’amicizia lunga vent’anni non può non passare anche dall’altare. In effetti sembra che il matrimonio di Ballo, nome d’arte di Nicola Balestri, sia stato anche quello di Cesare Cremonini. Il frontman dei Lunapop ha fatto da testimone al bassista ma era praticamente più emozionato di lui. Il matrimonio avviene dopo anni di fidanzamento con Erica Moltrer e due figli. Nicola Balestri detto Ballo si è sposato: le foto del matrimonio L’emozione sembra grande e condivisa. Ballo, storico bassista dei Lunapop, si è sposato con Erika Moltrer. La cerimonia, con rito cattolico, si è svolta sabato 27 agosto intorno al Lago ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 29 agosto 2022) Un’amicizia lunga vent’anni non può non passare anche dall’altare. In effetti sembra che ildi, nome d’arte di Nicola Balestri, sia stato anche quello di. Il frontman deiha fatto daalma era praticamente più emozionato di lui. Ilavviene dopo anni di fidanzamento con Erica Moltrer e due figli. Nicola Balestri dettosi è: ledelL’emozione sembra grande e condivisa., storicodei, si ècon Erika Moltrer. La cerimonia, con rito cattolico, si è svolta sabato 27 agosto intorno al Lago ...

