Bad Bunny bacia un uomo agli MTV VMA e Damiano mostra il ‘ciapet’ (Di lunedì 29 agosto 2022) Ieri sera agli MTV Video Music Awards Bad Bunny e i Maneskin hanno trionfato nelle categorie Artist of The Year e Best Alternative Video. Il cantante portoricano e il gruppo italiano si sono anche esibiti durante la serata, regalandoci due performance degne di nota. Bad Bunny ha cantato la sua hit Titi Me Pregunto e nel mezzo della sua esibizione ha anche baciato uno dei suoi ballerini. Damiano invece ci ha donato una meravigliosa vista sul suo ciapet durante Supermodel. #VMAs E intanto i Maneskin…#BestAlternative pic.twitter.com/8V9WAmXb5L — ????? ?. (@Shion2506) August 29, 2022 Ci siamo innamorati di #BadBunny #VMAs pic.twitter.com/WLIhtqIJIz — MTV Italia (@mtvitalia) August 29, 2022 E che Bad Bunny non si faccia problemi a limonare un uomo non ... Leggi su biccy (Di lunedì 29 agosto 2022) Ieri seraMTV Video Music Awards Bade i Maneskin hanno trionfato nelle categorie Artist of The Year e Best Alternative Video. Il cantante portoricano e il gruppo italiano si sono anche esibiti durante la serata, regalandoci due performance degne di nota. Badha cantato la sua hit Titi Me Pregunto e nel mezzo della sua esibizione ha ancheto uno dei suoi ballerini.invece ci ha donato una meravigliosa vista sul suo ciapet durante Supermodel. #VMAs E intanto i Maneskin…#BestAlternative pic.twitter.com/8V9WAmXb5L — ????? ?. (@Shion2506) August 29, 2022 Ci siamo innamorati di #Bad#VMAs pic.twitter.com/WLIhtqIJIz — MTV Italia (@mtvitalia) August 29, 2022 E che Badnon si faccia problemi a limonare unnon ...

