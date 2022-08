Back to school: attacchi di phishing alle università per rubare informazioni private su ricerche e studenti (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Milano, 29 agosto 2022 – La stagione del Back to school generalmente è un momento redditizio per i truffatori, poiché milioni di studenti in tutto il mondo si preparano a pagare le tasse scolastiche o ad acquistare materiale scolastico e libri nuovi. Le università sono sempre più preoccupate per la sicurezza informatica delle loro reti, gli attaccanti sono in grado di violare i loro sistemi prendendo di mira studenti, personale e professori disattenti. Gli esperti di Kaspersky evidenziano l’intensificarsi di campagne di phishing con truffatori che sfruttano i nomi delle più grandi università del mondo. Le pagine di phishing specifiche per l’università sono solitamente ben realizzate e imitano i siti ufficiali degli ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Milano, 29 agosto 2022 – La stagione deltogeneralmente è un momento redditizio per i truffatori, poiché milioni diin tutto il mondo si preparano a pagare le tasse scolastiche o ad acquistare materiale scolastico e libri nuovi. Lesono sempre più preoccupate per la sicurezza informatica delle loro reti, gli attaccanti sono in grado di violare i loro sistemi prendendo di mira, personale e professori disattenti. Gli esperti di Kaspersky evidenziano l’intensificarsi di campagne dicon truffatori che sfruttano i nomi delle più grandidel mondo. Le pagine dispecifiche per l’sono solitamente ben realizzate e imitano i siti ufficiali degli ...

