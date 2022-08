Attenzione ai “prima e dopo” sui social: i temporali estivi non risolvono la siccità (Di lunedì 29 agosto 2022) No, non basta qualche forte temporale estivo per archiviare un problema enorme, diffuso e strutturale come quello della siccità. Lo scorso venerdì 19 agosto il Corriere della Sera ha pubblicato su Instagram un post (con articolo a seguito) dove venivano messe a confronto due fotografie del fiume Po: una risalente al 19 luglio e l’altra del giorno stesso, subito dopo il violento nubifragio abbattutosi sulla zona sudorientale della provincia di Cremona, nei pressi di Casalmaggiore (così come in molte altre zone d’Italia). Le immagini mettevano in risalto la differenza di quantità d’acqua nel corso, sottolineando come l’abbondante pioggia che aveva toccato anche il Mantovano avesse avuto una conseguenza positiva: tornare a riempire il letto del fiume, cancellando quella grande isola sabbiosa che si era creata a causa della secca storica di questi ultimi ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 29 agosto 2022) No, non basta qualche forte temporale estivo per archiviare un problema enorme, diffuso e strutturale come quello della. Lo scorso venerdì 19 agosto il Corriere della Sera ha pubblicato su Instagram un post (con articolo a seguito) dove venivano messe a confronto due fotografie del fiume Po: una risalente al 19 luglio e l’altra del giorno stesso, subitoil violento nubifragio abbattutosi sulla zona sudorientale della provincia di Cremona, nei pressi di Casalmaggiore (così come in molte altre zone d’Italia). Le immagini mettevano in risalto la differenza di quantità d’acqua nel corso, sottolineando come l’abbondante pioggia che aveva toccato anche il Mantovano avesse avuto una conseguenza positiva: tornare a riempire il letto del fiume, cancellando quella grande isola sabbiosa che si era creata a causa della secca storica di questi ultimi ...

AOttaviani61 : @giusbrindisi Attenzione, la giustizia, dello stato o del popolo, prima o poi arriva. E può fare tanto male. - redwanraf : @matteosalvinimi La tua solita scusa che usi sempre per attirare l'attenzione dei razzisti a votarti ?? ma nn ti ver… - gabinlove21 : @a_meluzzi Bisogna fare attenzione ai prodotti che compriamo. Saranno furbi come volpi, pero' noi siamo svegli mol… - AKIRVMOFFICIAL : ora diventi maggiorenne, fai attenzione prima che ti attaccano???????? - rolling_elvis : @LegaSalvini ahahahah vi stà prendendo per i fondelli ...fate attenzione al furbacchione di'Prima il nord'diffidate… -