Atalanta dai due volti | i segnali migliori da chi è entrato dalla panchina

(Di lunedì 29 agosto 2022) Una Dea in chiaroscuro supera di misura l’Hellas e conquista tre punti importantissimi. Nella prima frazione di gioco la formazione nerazzurra non è praticamente scesa in campo: passaggi sbagliati, incapacità di costruire qualsiasi manovra, tiri in porta zero assoluti. Molto meglio gli scaligeri, anche se la pochezza di talento degli uomini di Cioffi non ha consentito agli stessi di creare problemi alla porta di Musso. Nella ripresa il mister atalantino passa alla difesa a quattro e grazie all’innesto di Ederson dà maggiore impulso alla manovra nerazzurra e quasi per caso nasce il vantaggio. Incursione di Koopmeiners nella difesa gialloblu che si apre ed il centrocampista di Gasperini lascia partire un sinistro che non lascia scampo a Montipò. Da qui in avanti con l’Hellas intento a recuperare il pareggio, si aprono delle praterie per gli avanti atalantini che però non riescono mai a ...