Ascolti Serie A Auditel 2022-23 DAZN 3a Giornata | Juventus-Roma sfiora 1 | 5 mln di individui

NapoliFCNews : La Stampa: Tim vuole liberarsi di Dazn ma ora la Serie A vale meno, ha perso il 30% di ascolti #SSCN #AvantiNapoli… - bestrongerxox : @book_lovher @kscarlett22_ modo la serie perdesse ascolti (come poi è effettivamente successo) e la chiudessero. Pe… - draghifacazzate : @LucaBizzarri @GuidoCrosetto @bravimabasta @UniGenova Ex comico bizzarri tenta di riconvertirsi a mâitre à penser,… - MarcusGiorgia : RT @nazlipetrin: ALEEEEEEEEÈ e vai... tutto il mondo li vogliono nn c'è nulla da fare.. Alla faccia di chi dice che la serie è stata chius… - Linkiesta : Come una serie tv ha fatto riappassionare i giovani alla Formula 1 Il successo di Drive to survive ha portato la E… -

leggi anche House of the Dragon, record disu Hbo negli Usa Intanto Alicent e Viserys ... leggi anche House of the Dragon, 10 ragioni per vedere latv Mentre è a colloquio con Alicent, il ...Continua il successo delle repliche dellatv La Dama Velata : anche glitv di ieri domenica 28 agosto 2022 hanno incoronato Rai Uno come rete vincitrice in spettatori e share. Il primo canale ha registrato i numeri più alti ...Spettatori e share dell'ultima domenica di agosto del 2022: chi ha vinto la prima serata e gli appuntamenti della giornata ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...