Arthur verso l'addio alla Juventus: resta sul tavolo un'opzione (Di lunedì 29 agosto 2022) Il centrocampista ai saluti con la Juventus: Arthur verso la nuova esperienza ma resta solo un club Arthur pronto a salutare l'Italia. Come riportato da Sky Sport nei giorni scorsi vari club francesi e inglesi si sono interessati per capire la situazione. Tuttavia, l'unica soluzione praticabile per il centrocampista della Juventus, al momento, pare essere la strada che porta allo Sporting. La società portoghese sarebbe ad oggi l'unica opzione ancora sul tavolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

