Arthur, due nuove offerte dall’estero (Di lunedì 29 agosto 2022) Per Arthur Melo della Juventus ci sarebbero due nuove offerte, ma restano problemi per il trasferimento del centrocampista Due nuove squadre si affacciano sul mercato per Arthur Melo della Juventus. Dopo la trattativa saltata con il Valencia, infatti, il brasiliano continua ad avere estimatori all’estero. Su di lui ci sarebbero Sporting Lisbona e Lione, che L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) PerMelo della Juventus ci sarebbero due, ma restano problemi per il trasferimento del centrocampista Duesquadre si affacciano sul mercato perMelo della Juventus. Dopo la trattativa saltata con il Valencia, infatti, il brasiliano continua ad avere estimatori all’estero. Su di lui ci sarebbero Sporting Lisbona e Lione, che L'articolo

STnews365 : Juventus: due squadre su Arthur Melo. Il brasiliano non rientra nei piani tecnici di Allegri. #Calcio… - artvworld : letteralmente la rivelazione della f3 2022, se riesce a vincere il titolo contro victor e arthur (non gli ultimi du… - pazzamentejuve : Ore decisive per il trasferimento di Arthur. La Juventus è al lavoro per definire l’uscita,sta portando avanti i co… - BianconeraNews : #Arthur è sempre sul piede di partenza: il brasiliano è seguito da altre due squadre. ?? - _Mike_gr2000 : @MKollandra Dopo avresti Zakaria Locatelli Miretti Paredes Pogba Rabiot Hai praticamente già venduto Rovella in pr… -