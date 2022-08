Artemis, venerdì il nuovo tentativo. Italia protagonista (Di lunedì 29 agosto 2022) Si chiude con un nulla di fatto la prima finestra di lancio per la missione Artemis 1, la prima del programma spaziale il cui obiettivo e riportare “il prossimo uomo e la prima donna” sulla superficie della Luna. A comunicarlo è stata la stessa Nasa, dopo che un problema tecnico al razzo Space launch system (Sls) ne aveva causato il rinvio di circa 40 minuti. Il ritardo accumulato ha portato alla chiusura della finestra di lancio, che adesso slitta alla prossima disponibile, il 2 settembre alle ore 18:48 (ora Italiana) per poi concludersi 39 giorni dopo. Qualora anche questa opportunità dovesse saltare, ci sarebbe una nuova possibilità il 5 settembre alle 23:12 (ora Italiana). “È tutto normale”, ha assicurato Mario Cosmo, direttore della direzione Scienza e ricerca dell’Agenzia spaziale Italiana (Asi) alla notizia del ... Leggi su formiche (Di lunedì 29 agosto 2022) Si chiude con un nulla di fatto la prima finestra di lancio per la missione1, la prima del programma spaziale il cui obiettivo e riportare “il prossimo uomo e la prima donna” sulla superficie della Luna. A comunicarlo è stata la stessa Nasa, dopo che un problema tecnico al razzo Space launch system (Sls) ne aveva causato il rinvio di circa 40 minuti. Il ritardo accumulato ha portato alla chiusura della finestra di lancio, che adesso slitta alla prossima disponibile, il 2 settembre alle ore 18:48 (orana) per poi concludersi 39 giorni dopo. Qualora anche questa opportunità dovesse saltare, ci sarebbe una nuova possibilità il 5 settembre alle 23:12 (orana). “È tutto normale”, ha assicurato Mario Cosmo, direttore della direzione Scienza e ricerca dell’Agenzia spazialena (Asi) alla notizia del ...

LB19712 : RT @ClementinaSasso: I tentativi di lancio di #Artemis 1 sono stati ufficialmente sospesi per la giornata di oggi. Anche le condizioni met… - HerberMax : Lancio di #Artemis rimandato a venerdì. #NASA @RSInews - ClementinaSasso : I tentativi di lancio di #Artemis 1 sono stati ufficialmente sospesi per la giornata di oggi. Anche le condizioni… - MattiaGallo17 : RT @ultimoraLIVE: Artemis 1, nuovo tentativo di lancio previsto per venerdì 2 settembre. @ultimoralive - ultimoraLIVE : Artemis 1, nuovo tentativo di lancio previsto per venerdì 2 settembre. @ultimoralive -