Artemis 1 - La Luna | lauto e il fascino dello Spazio - FOTO GALLERY

(Di lunedì 29 agosto 2022) "L'Aquila è atterrata": sono queste le parole pronunciate da Neil Armstrong il 20 luglio del 1969 per annunciare l'alggio del modulo Eagle ("aquila", per l'appunto), il primo nella storia dell'umanità. Un evento epocale, seguito in ogni parte del pianeta e capace di influenzare il costume e le abitudini degli anni a venire. Verso nuovi alggi. Le esplorazioniri del programma Apollo, com'è noto, sono state interrotte nel 1973, ma sembra ormai giunto il momento di tornare sulla: con il programma1 vengono infatti testati il razzo Sls e la capsula Orion, il cui lancio, previsto a partire dalle 14.33 ora italiana del 29 agosto, è il primo step per una nuova serie di alggi (dal 2025, stavolta con equipaggi umani). Un tassello fondamentale per la costruzione di ...

Se tutto filerà liscio, la fine della missione sancirà il primo importante successo del programmae renderà in un certo senso laun po' più vicina ai suoi futuri esploratori. Test di ...Si tratta di una fase cruciale per la missioneche ha diversi e ambiziosi obiettivi: riportarci sullatra 3 o 4 anni per esplorare le parti sconosciute del nostro satellite naturale, ma ...E' ricominciato il caricamento veloce dell'idrogeno liquido nel lanciatore americano Space Launch System (Sls), pronto sulla piattaforma 39B del Kennedy Space Center in Florida per il lancio previsto ...Artemis 1: l'uomo sta per tornare sulla Luna. Il razzo più grande mai costruito decollerà oggi pomeriggio intorno alle 14:33 italiane.