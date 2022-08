Artemis 1, cancellato il lancio verso la Luna: ecco i motivi dello stop (Di lunedì 29 agosto 2022) Il direttore Charlie Blackwell - Thompson ha annullato il lancio previsto di Artemis 1 a causa di un problema al motore, ha dichiarato la Nasa. Il lancio è stato quindi riprogrammato al 2 settembre, ... Leggi su globalist (Di lunedì 29 agosto 2022) Il direttore Charlie Blackwell - Thompson ha annullato ilprevisto di1 a causa di un problema al motore, ha dichiarato la Nasa. Ilè stato quindi riprogrammato al 2 settembre, ...

