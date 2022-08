Arriva la prima clinica mobile odontoiatrica per chi non può permettersi le cure (Di lunedì 29 agosto 2022) Da Croce Rossa, Fondazione Andi, Rotary Mentadent una struttura per interventi gratuiti: sei tappe in Italia, nei luoghi della fragilità Leggi su vanityfair (Di lunedì 29 agosto 2022) Da Croce Rossa, Fondazione Andi, Rotary Mentadent una struttura per interventi gratuiti: sei tappe in Italia, nei luoghi della fragilità

