Arbitri Serie A: le designazioni per la 4a giornata di campionato

L'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la 4a giornata di campionato, primo turno infrasettimanale della stagione L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 4a giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione. 

SASSUOLO MILAN Martedì 30/08 h. 18.30 AYROLDI TOLFO – ROCCA IV: RAPUANO VAR: BANTI AVAR: BINDONI 

INTER – CREMONESE Martedì 30/08 h. 20.45 FOURNEAU DEL GIOVANE – YOSHIKAWA IV: MANGANIELLO VAR: IRRATI AVAR: VALERIANI 

ROMA – MONZA Martedì 30/08 h. 20.45 PICCININI TEGONI – ROSSI M. IV: DIONISI VAR: MAZZOLENI AVAR: MELI 

EMPOLI – H. VERONA h. 18.30 SERRA LIBERTI – MIELE D. IV: ...

