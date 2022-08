Apprezzamento dei sindaci: Decaro primo in Italia Regioni: presidenti, recupera posizioni Emiliano (Di lunedì 29 agosto 2022) Con il 65,4 per cento di gradimento è Antonio Decaro, sindaco di Bari, una volta ancora il primo fra i primi cittadini d’Italia. Il sondaggio periodico fa riferimento alle città capoluogo. Tra i presidenti delle Regioni è Luca Zaia, del Veneto, il più apprezzato dai cittadini. recupera posizioni Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia: per lui Apprezzamento a quota 55,4 per cento. (immagine: tratta da profilo facebook di Antonio Decaro) L'articolo Apprezzamento dei sindaci: Decaro primo in Italia <small class="subtitle">Regioni: presidenti, recupera ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 29 agosto 2022) Con il 65,4 per cento di gradimento è Antonio, sindaco di Bari, una volta ancora ilfra i primi cittadini d’. Il sondaggio periodico fa riferimento alle città capoluogo. Tra idelleè Luca Zaia, del Veneto, il più apprezzato dai cittadini.Michele, presidente della Regione Puglia: per luia quota 55,4 per cento. (immagine: tratta da profilo facebook di Antonio) L'articolodeiin ...

