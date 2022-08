Appalti truccati al Ministero dell’Istruzione, la Procura di Roma chiude l’inchiesta. A rischio processo l’imprenditore Bianchi di Castelbianco e altri quattordici indagati (Di lunedì 29 agosto 2022) Appalti truccati al Ministero dell’Istruzione. Dopo mesi di silenzio, l’inchiesta della Procura di Roma sulla presunta corruzione nell’affidamento delle gare pubbliche del Miur è arrivata a un punto di svolta. Il pubblico Ministero Claudio Villani, infatti, ha chiuso le indagini a carico di di 15 persone, tra cui l’imprenditore Federico Bianchi di Castelbianco e l’ex capo dipartimento del Ministero dell’Istruzione, Giovanna Boda. A tutti loro, a seconda delle posizioni, i magistrati di piazzale Clodio contestano i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione per l’esercizio della funzione, rivelazione e utilizzazione di segreti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 29 agosto 2022)al. Dopo mesi di silenzio,delladisulla presunta corruzione nell’affidamento delle gare pubbliche del Miur è arrivata a un punto di svolta. Il pubblicoClaudio Villani, infatti, ha chiuso le indagini a carico di di 15 persone, tra cuiFedericodie l’ex capo dipartimento del, Giovanna Boda. A tutti loro, a seconda delle posizioni, i magistrati di piazzale Clodio contestano i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione per l’esercizio della funzione, rivelazione e utilizzazione di segreti ...

