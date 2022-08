Antonia Rosa Costanzo | furto da mezzo milione a casa dell’ex moglie di Paolo Berlusconi | cassaforte smurata mentre era in vacanza

(Di lunedì 29 agosto 2022) Maxidi. Ignoti si sono introdotti nell’abitazionedi, il fratello minore di Silvio, e hanno rubatodi euro tra denaro, monili e gioielli. È successo lunedì 22 agosto in via Pagano, a Milano, ma soltanto a distanza di una settimana è stata svelata l’identità della vittima. L’allarme è scattato verso le 10, quando la collaboratrice domestica dellaha raggiunto l’abitazione. La proprietaria, infatti, si trovava infuori città. La domestica ha notato subito che la porta d’ingresso era aperta e ha quindi chiesto aiuto alla custode dello stabile prima di allertare la polizia. ...

