Anticipazioni Un altro domani | gravidanza inaspettata | Carmen e Kiros scappano

Leggi su inews24

(Di lunedì 29 agosto 2022) Le prossime puntate di Unsconvolgeranno il pubblico di Canale 5: tutte ledella soap opera spagnola La decisione da parte di Mediaset di mandare in onda la nuova soap opera spagnola per far riposare Una Vita è risultata vincente: sono tantissimi i telespettatori affezionati. Adesso, però, quest’ultimi dovranno fare i conti L'articolo proviene da Inews24.it.