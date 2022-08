Anticipazioni Terra Amara | la puntata di oggi 29 Agosto

(Di lunedì 29 agosto 2022) Zuleyha. Istanbul, anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui lesu Zon.it. Yilmaz soffre perché è deluso da Zuleyha. Sabahattin informa Demir dei pettegolezzi che girano su lui e Gulten. Segui ZON.IT su Google News.

infoitcultura : Terra Amara: le anticipazioni dal 29 agosto al 2 settembre 2022 - infoitcultura : Anticipazioni Terra amara: Terra Amara: Demir viene arrestato! Chi cercherà di salvarlo? Anticipazioni - redazionetvsoap : È stato davvero lui, è stato incastrato o... cosa? Nasce un nuovo giallo a #TerraAmara, che non mancherà di tenerci… - LiberoMagazine_ : Una settimana di attesissime nuove puntate di #terraamara su @Canale5Tv! A voi le anticipazioni ?? - infoitcultura : Terra amara anticipazioni: stanno impazzendo dal dolore -

amara,puntata 29 agosto: Yilmaz e Zuleyha, sempre più distanti Ledella puntata diamara , in onda oggi 29 agosto , svelano che Yilmaz è rimasto deluso da ...Altrediamara su Telegram .Il dubbio si pone per il fatto che attualmente quell’orario è occupato da Terra Nostra, la soap turca che ha raggiunto un grande successo anche nel nostro Paese. La decisione di spostare uno dei due ...Le anticipazioni di Terra Amara svelano cosa andrà in onda negli episodi del 29 e 30 agosto: Yilmaz e Zuleyha ancora lontani e Demir medita vendetta!