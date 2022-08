Anticipazioni Tempesta d' amore | la madre di Gerry e l' incidente nel negozio di Shirin

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 29 agosto 2022) In Germania le puntate did'sono di gran lunga più avanti e più intriganti rispetto a quelle in onda in Italia. Molte storie si svilupperanno e, prossimamente, saluteremo la perfida Arianne. Al posto di quest'ultima arriverà un'altra donna che finirà per conquistare Christoph. Si tratta della sua ex fidanzata Alexandra, che oltretutto è sposata con Markus. Questi due personaggi cercheranno di mettere mano sul Fürstenhof, promettendo miglioramenti e cambiamenti che però preoccuperanno seriamente il personale dell'hotel. In tutto ciò troverà spazio Josie e la sua ricerca sul padre biologico. La ragazza entrerà in scena convinta che Erik sia il suo vero padre, ma presto scoprirà che non è affatto così. Un'altra new entry sarà ladi, Helene, che nelle nuove puntate di...