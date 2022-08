Anticipazioni Sei Sorelle | la puntata di oggi 29 Agosto

(Di lunedì 29 agosto 2022) Madrid dal 1913 al 1916, racconta la storia delle seiSilva: Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa, le quali, dopo la morte del padre, dovranno lottare duramente per tenere unita la famiglia e mantenere la loro posizione nella scala sociale, in un’epoca prettamente maschilista in cui le donne sono sottomesse al volere degli uomini. Alle vicende delleSilva, si affiancano quelle dei loro dipendenti e delle famiglie. Segui le nostresu Zon.it. «Un ritorno inaspettato» Con grande sorpresa di Adela, Mauro rientra da Londra ancora con l’intenzione di sposarsi. Donna Dolores è sempre più messa in disparte da Rodolfo pronto a tutto pur di assecondare Blanca. Per aiutarla a migliorare la voce, Francisca dà lezioni di canto ad Amalia. Segui ZON.IT su Google News.

zazoomblog : Sei Sorelle anticipazioni: Rodolfo in seri problemi - #Sorelle #anticipazioni: #Rodolfo - bellicapelli15 : Sei Sorelle, anticipazioni puntata oggi, 29 agosto 2022 - SerieTvserie : Sei Sorelle, anticipazioni puntata oggi, 29 agosto 2022 - tvblogit : Sei Sorelle, anticipazioni puntata oggi, 29 agosto 2022 - redazionetvsoap : #seisorelle #anticipazioni La #trama di #domani, #29agosto -

Le, però, ci permettono di scoprire in anteprima cosa sta accadendo. E, nelle ultime ... 'Sto cercando mio padre, chitu', sono le parole di Hope. Come risponderà la donna misteriosa ...Sono ben sette le nomination per Jack Harlow, Kendrick Lamar e Lil Nas X ; per Doja Cat e Harry Styles sono; seguono subito dopo Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Ed Sheeran, Taylor Swift e The ...Spoiler Un posto al sole: un nuovo amore per Michele Saviani Stasera (29 agosto) ricomincia Un posto al sole e, lo diciamo subito, le puntate di questa ...Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 9/9: la famiglia Bruni è scossa dopo la sparatoria, Michele frequenta Fabiana e trascura Rossella ...